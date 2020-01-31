رسميا - حسين السيد إلى الصفاقسي التونسي

الجمعة، 31 يناير 2020 - 19:51

كتب : أحمد الخولي

حسين السيد - الأهلي - الاتحاد

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن رحيل ظهيره الأيسر حسين السيد إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأنهى أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي الصفاقسي، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ الأهلي.

ومن جانبه، تحدث منصف خماخم رئيس نادي الصفاقسي التونسي عن تعاقد فريقه مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة.

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وقال رئيس الصفاقسي: "أتممنا بنجاح كافة الإجراءات من أجل التعاقد مع حسين السيد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نجحنا في استعارة حسين السيد لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء عقب نهاية الإعارة".

وتابع "لن ندفع مقابل الصفقة ولكننا سنتحمل راتب اللاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "أتممنا كافة الإجراءات ووقعنا العقود من خلال السفارة التونسية في القاهرة التي نشكرها على جهودها معنا لإتمام الصفقة قبل ساعات قليلة من غلق باب الفيد".

وأتم "استخرجنا التأشيرة الخاصة بحسين السيد واللاعب يستعد للسفر إلى تونس يوم السبت".

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف، ليس بينهم أي مباراة هذا الموسم.

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