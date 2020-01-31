تقرير سوداني: تأكد غياب لاعب وسط الهلال أمام الأهلي

زعمت بوابة "باج نيوز" السوداني تأكد غياب محمد دراج لاعب وسط الهلال السوداني عن مواجهة الأهلي.

الهلال يستعد لاستضافة الأهلي في قمة مرتقبة مساء يوم السبت في الجولة الختامية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء سيتحدد على أثره المتأهل من المجموعة، ولن يشهد تواجد دراج، وفقا للتقرير السوداني.

وغاب دراج عن تدريبات الهلال بسبب إصابة على مستوى الغضروف، "ليتأكد غيابه عن لقاء الأهلي"، وفقا للتقرير السوداني.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في كل مباريات الهلال في بطولة إفريقيا هذا الموسم.

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ويحل الأهلي ضيفا على الهلال، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المواجهة الحاسمة من هنا

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