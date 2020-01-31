أخطر دوري في العالم - الجدل يتصدر في غياب المتصدر

غاب الأهلي المتصدر عن مباريات الجولة 15 للدوري المصري، وعوضه في الصدارة جدل القرارات التحكيمية والأهداف العكسية.

FilGoal.com يقدّم حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، ويختار التشكيل المثالي للجولة 15، وأبرز نجومها، ويستعرض أهم أحداثها الساخنة.

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