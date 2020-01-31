أخطر دوري في العالم - الجدل يتصدر في غياب المتصدر

الجمعة، 31 يناير 2020 - 10:42

كتب : أمير عبد الحليم

أخطر دوري في العالم - الجولة 15

غاب الأهلي المتصدر عن مباريات الجولة 15 للدوري المصري، وعوضه في الصدارة جدل القرارات التحكيمية والأهداف العكسية.

FilGoal.com يقدّم حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، ويختار التشكيل المثالي للجولة 15، وأبرز نجومها، ويستعرض أهم أحداثها الساخنة.

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