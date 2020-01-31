قرعة كأس إسبانيا - صدام تاريخي بين بلباو وبرشلونة.. وريال مدريد يواجه سوسيداد

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، عن مواجهة نارية تاريخية بين أتليتك بلباو وبرشلونة.

الفريقان الأكثر تتويجا بلقب البطولة، يصطدمان في نهائي مبكر على ملعب سان ماميس.

وفي نفس الدور، يستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما يلعب فالنسيا حامل اللقب أمام غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس.

بينما يستقبل ميرانديس مفاجأة المسابقة، نظيره فياريال على ملعب أندوفا.

وتقام المباريات بنظام الدور الواحد أيام 4، و5، و6 فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب يتم تحديده سلفا.

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