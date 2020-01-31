مؤتمر كارتيرون: مباراة بريميرو "قاسية".. ومدرب الأحمال سيضر الفريق

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على أهمية وصعوبة مواجهة بريميرو دي أجوستو.

الزمالك يحل ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدا السبت، بعد أن ضمن الفارس الأبيض تأهله إلى ربع النهائي في المركز الثاني خلف مازيمبي.

وصرّح كارتيرون: "رغم تأهلنا إلى ربع النهائي، تظل مواجهة بريميرو دي أجوستو مهمة لتجهيز اللاعبين لمباراة السوبر والمواجهات المقبلة".

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "لا فرق لدي بين لاعب أساسي وآخر احتياطي. كل اللاعبين في حساباتي، والمستبعدين من هذه المواجهة تتم إراحتهم حتى لا يصابوا بالإجهاد".

وشدد: "يجب أن يفوز الزمالك بكل مبارياته بعد مازيمبي، لكن مباراة وادي دجلة شهدت غياب الروح عن اللاعبين، وقد عالجت الأمر نفسيا بعد المباراة".

واشتكى كارتيرون من موعد المباراة المبكر: "اللعب في الثالثة عصرا مع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة يعد أمرا قاسيا على اللاعبين، لكني لن أسوق أعذارا، يجب على اللاعبين الأداء في أي مجال".

وأبدى سعادته بتعافي محمود عبد الرحيم جنش من الإصابة: "سعيد بعودة جنش، إنه أحد رموز الفريق وواحدا من أفضل حراس المرمى، سيكون إضافة لنا".

وأكد: "لن أقبل بأي استهتار من اللاعبين، فحتى نفوز بالبطولة يجب أن نعمل بقوة كلاعبين وجهاز فني".

وجدد كارتيرون استيائه من المطالبة بضم مدرب أحمال للجهاز الفني: "لماذا الحديث عن مدرب أحمال مع كل تعادل أو هزيمة؟ كان هذا ممكن في بداية الموسم، أما الآن فالفريق يخوض مباراة كل 4 أيام ولا نحتاج إلى مدرب أحمال. أنا دارس لنظام الأحمال وأقوم بعمل البرنامج للاعبين وهناك استجابة جيدة منهم. أي مدرب أحمال يدخل الجهاز الفني الآن سيضع برنامج يربك الفريق".

وأتم: "الزمالك يمتلك أجهزة تحليل بدني تجعل الفريق في وضع بدني جيد، نحتاج فقط روحا عالية، كل مباراة يجب أن تكون بمثابة نهائي".

ويمتلك الزمالك 8 نقاط في المجموعة الأولى، وضمن تأهله رسميا منذ الجولة الماضية.

ويسعى الزمالك للاستفاقة بعد تعادله 1-1 أمام وادي دجلة في الجولة الماضية من الدوري المصري.

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