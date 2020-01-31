كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: لم نقرر بعد.. سأخبره ما يجب أن أقوله له

الجمعة، 31 يناير 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

لم يتحدد حتى اللحظة بشكل رسمي مصير مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، من عدمه.

ويقود شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في يوليو المقبل. ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما.

وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مصير مشاركة صلاح في الأولمبياد، بعدما أكد شوقي غريب في أكثر من مناسبة رغبته في تواجد صلاح مع المنتخب.

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وقال كلوب: "حتى الآن لم نتخذ أي قرار بخصوص صلاح".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "سأقول لصلاح ما يجب أن أقوله له. سأتحدث معي بشكل شخصي وأخبره ما أريد، هذا كل شيء".

وتابع "لم يتخذ أي طرف في الأمر قراره حتى الآن".

وأشار "كنت أتمنى تواجد الفريق بالكامل خلال الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم، ولكن هذا لن يحدث لأسباب مختلفة".

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

بينما ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، مع نهاية مسابقة كرة القدم في الأولمبياد. (طالع التفاصيل)

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