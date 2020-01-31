قائمة ريال مدريد - زيدان يستبعد بيل ويضم 19 لاعبا لمواجهة أتليتكو مدريد

الجمعة، 31 يناير 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

زيدان - جاريث بيل - ريال مدريد

استبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل من قائمة الفريق لمواجهة أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية.

الويلزي شارك العام الحالي منذ عودته من الإصابة في مباراتين فقط أمام خيتافي وأونيوستاس.

ولم تضم أيضا قائمة الملكي كل من رودريجو جوس وناتشو فيرنانديز وبراهيم دياز وإدين هازارد الذي لم يتعاف من إصابته رغم مشاركته في حصتين تدريبيتين.

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وضمت قائمة الميرنيجي 19 لاعبا لمباراة الدربي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – ألتيوب

الدفاع: داني كاربخال – إيدر ميليتاو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجز – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة فيما يحل الروخيبلانكوس المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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