مؤتمر زيدان: بيل مستمر معنا.. ولا أفهم من ينتقدون سيميوني

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري.

ريال مدريد يصطدم بجاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني، بغية الحفاظ على صدارة المسابقة.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء عند سؤاله عن شائعات رحيل بيل: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله".

وأضاف عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".

ورغم عودة إدين هازارد لتدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، لم يحسم زيزو موقف لاعبه البلجيكي: "سنرى موقف هازارد، لقد تدرب شيئا فشيئا هذا الأسبوع، واحتمالات مشاركته قائمة. الأمر الجيد أن كل اللاعبين يرغبون في المشاركة، لكننا لن نخاطر على أي حال".

ودافع زيدان عن منافسه دييجو سيميوني مدرب أتليتكو: "لا أفهم الانتقادات الموجهة لـ سيميوني، ولكنه أمر لا يجب أن أتدخل فيه. أعرف قدر سيميوني كمدرب، إنه أحد أفضل المدربين. مؤخرا ذكرت أن جوارديولا هو المدرب الأفضل، وأن سيميوني أحد أفضل المدربين، ولم يتغيّر أي شيء الآن".

كما أشاد بمواطنه فيرلان ميندي الذي شارك كثيرا على حساب مارسيلو مؤخرا: "ميندي شخص ذكي يرغب في التعلم والتطور. كما أنه لاعب تنافسي للغاية وطموح، ويرغب في إثبات صحة قرار النادي بالتعاقد معه. على المستوى الشخصي عليه أن يواصل تحسين لغته الإسبانية".

وطالب بمساندة جماهيرية في ملعب برنابيو: "نريد أن نحظى بدعم جماهيرنا في مثل هذه المباريات، وهذا ما سيحدث كما هي العادة".

ولم يبد زيدان متأثرا من الإحصائية التي سلطت الضوء على فشل ريال مدريد في تحقيق أي فوز بالدربي في الدوري على ملعبه منذ 2012: "نحاول الفوز بكل المباريات، وعدم فوزنا منذ 2012 هو ظرف حدث، كل مباراة لها ظروفها. غدا لدينا فرصة لتغيير ذلك ومواصلة ما كنا نفعله مؤخرا. نود تقديم مباراة عظيمة".

وعن حاجته إلى استبعاد بعض اللاعبين في كل مباراة: "قائمتنا تضم 25 لاعبا وجميعهم على مستوى عالٍ، وهنا يأتي دوري لأختار. أعتقد أن الأمر الرائع في فريقنا أن جميعهم جاهزون وقتما تتطلب الضرورة ليشاركوا، يحاولون أن يظهروا بشكل مميز. الأمر المعقد هو أنه يتوجب علي استبعاد بعض اللاعبين كل المباراة، ولكنه أمر لن يتغير".

وأضاف: "أصعب تحدٍ يواجهني هو ترك اللاعبين في منازلهم بعد أن يتدربوا لأسبوع كامل، بالطبع يرغبون في المشاركة. الأمر معقد بعض الشيء على المدرب أن يترك لاعبا خارج القائمة. ولكن هناك العديد من المباريات، والأمر الجيد أن اللاعبين يدركون أنني سأعوّل عليهم جميعا".

ويرى زيدان أن الهزيمة 3-7 أمام أتليتكو في فترة الإعداد لن يكون لها أي تأثير: "هذه النتيجة لن تؤثر على أيٍ من الفريقين. مباراة فترة الإعداد انتهت على ما انتهت عليه، لم نعد مشاهدتها، ولم نعد مشاهدة مباراة السوبر كذلك. فهذه مباراة مختلفة بالكامل، ستكون مباراة معقدة ونأمل أن نظهر بشكل مميز".

وأتم: "لم نخسر منذ أكتوبر لعدة أسباب، أهمها العناصر التي يمتلكها الفريق، بالإضافة إلى عملنا وثقتنا فيما نفعله. وغدا علينا أن نثبت مجددا جدوى ما نقوم به".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل أتليتكو المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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