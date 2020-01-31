مصدر بالأهلي لـ في الجول: نخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا

خاطب النادي الأهلي، وزارة الرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا.

وذكر مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com أن "الأهلي أرس خطابا لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا".

ويبتعد مؤمن زكريا عن الملاعب منذ 17 ديسمبر 2018، ولا يعد مقيدا في قائمة الأهلي، لذا يتوجب على النادي "الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة قبل صرف مبالغ مالية له" وفقا للمصدر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن دعم مؤمن زكريا و"التكلف بكل مصاريف علاج اللاعب ومنحه كامل حقوقه المالية".

وكان مؤمن زكريا قد غرّد يوم 23 يناير الماضي عبر تويتر: "دائما نُعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون السبب منك، لا تملك غير المشاهدة".

وأضاف "أين أنتم؟.. كلام فقط، أين الأفعال".

دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال🤝 — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) January 23, 2020

قبل أن يظهر يوم 26 يناير في مدرجات استاد السلام لمساندة الأهلي في انتصاره 1-0 على النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

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