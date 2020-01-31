مصدر بالأهلي لـ في الجول: نخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا

الجمعة، 31 يناير 2020 - 11:22

كتب : حسام نور الدين

مؤمن زكريا - الأهلي - النجم الساحلي

خاطب النادي الأهلي، وزارة الرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا.

وذكر مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com أن "الأهلي أرس خطابا لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لـ مؤمن زكريا".

ويبتعد مؤمن زكريا عن الملاعب منذ 17 ديسمبر 2018، ولا يعد مقيدا في قائمة الأهلي، لذا يتوجب على النادي "الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة قبل صرف مبالغ مالية له" وفقا للمصدر.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن دعم مؤمن زكريا و"التكلف بكل مصاريف علاج اللاعب ومنحه كامل حقوقه المالية".

وكان مؤمن زكريا قد غرّد يوم 23 يناير الماضي عبر تويتر: "دائما نُعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون السبب منك، لا تملك غير المشاهدة".

وأضاف "أين أنتم؟.. كلام فقط، أين الأفعال".

قبل أن يظهر يوم 26 يناير في مدرجات استاد السلام لمساندة الأهلي في انتصاره 1-0 على النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

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