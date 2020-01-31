وفاة خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

توفي خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة صباح اليوم الجمعة في حادث.

ونعى الجونة رئيسه الراحل في تغريدة عبر تويتر: " ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. و نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

كما غرّد الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"#Efa pic.twitter.com/EqtYS4JmCH — EFA.eg (@EFA) January 31, 2020

وتولى بشارة رئاسة مجلس إدارة الجونة منذ نوفمبر 2017.

FilGoal.com يسأل للفقيد الرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان.

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