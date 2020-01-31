وفاة خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة

الجمعة، 31 يناير 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

خالد بشارة

توفي خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة صباح اليوم الجمعة في حادث.

ونعى الجونة رئيسه الراحل في تغريدة عبر تويتر: " ببالغ الحزن ينعي نادي الجونة رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ودعنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر حادث أليم.. و نسأل لأهله ومحبيه الصبر والسلوان".

كما غرّد الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الأستاذ خالد بشارة رئيس مجلس إدارة نادي الجونة الذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أليم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"

وتولى بشارة رئاسة مجلس إدارة الجونة منذ نوفمبر 2017.

FilGoal.com يسأل للفقيد الرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا:

مرتضى يتحدث عن مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي

أول تعليق من مرتضى على تعادل الزمالك أمام وادي دجلة

هل يتعاقد الصفاقسي مع مدافع الأهلي؟

مفاجأة مدوية في كأس إسبانيا

وادي دجلة يعلن صفقته الهولندية

الجونة خالد بشارة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر زيدان: بيل مستمر معنا.. ولا أفهم من ينتقدون سيميوني 7 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – صلاح يقترب من تدريب القناة.. والترسانة يرد 30 دقيقة | مصر
الكأس لـ في الجول بعد تولي أبو قير: الجهاز السابق صادفه سوء حظ 35 دقيقة | مصر
وفاة خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة 44 دقيقة | مصر
لإحياء إرث موستوفوي.. رسميا – سيلتا يتعاقد مع الروسي سمولوف 58 دقيقة | أوروبا
كيف سيقضي الأهلي يومه الأول في أم درمان ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 2 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة

قد ينال إعجابك