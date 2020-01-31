مؤتمر غير اعتيادي.. مورينيو يطرح الأسئلة ويجيب عليها

مؤتمر صحفي غير اعتيادي عقده جوزيه مورينيو مدرب توتنام هوتسبير قبل مواجهة مانشستر سيتي.

توتنام يستقبل مانشستر سيتي في مباراة قوية يوم الأحد بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي، لكن هذا لم يشغل الصحفيين، وإنما سوق الانتقالات الشتوية الذي ينتهي اليوم الجمعة.

ومورينيو الذي توقع سيلا من الأسئلة بهذا الصدد، بدأ في طرح الأسئلة على نفسه، والإجابة عليه.

مورينيو قال والابتسامة تملأ وجهه وسط ضحكات الصحفيين:

"السؤال الأول: هل تتوقع التعاقد مع أي لاعب قبل نهاية سوق الانتقالات؟

الإجابة الأولى: لا.

دعونا نتحوّل إلى السؤال الثاني: هل أنت سعيد بسوق الانتقالات الذي قام به توتنام؟

نعم، أنا سعيد.

السؤال الثالث: ألا ترغب في ضم مهاجم؟".

واستفاض مورينيو في الحديث عن رغبته في التعاقد مع مهاجم، موضحا مدى تعقيد هذه العملية: "الإجابة: نعم، تشكيلتنا ستكون أفضل مع مهاجم. نعم، قد نحتاج إلى مهاجم لتحسين تشكيلتنا لمواجهة التحديات المقبلة والمنافسة في 3 بطولات".

وأضاف: "في يناير كان من الصعب للغاية العثور على مهاجم جيد بالشكل الكافي لحل مشاكلنا الآن وكذلك لإفادة مستقبل الفريق".

وواصل: "لن أكذب، لن أقول إنه من السهل خوض 3 منافسات دون مهاجم. لن أكذب، لا أستطيع أن أكذب. ولكن الأمر الرائع أننا متحدون في هذا النادي، ليس هناك من نلومه أو من قصر في عمله".

وأوضح: "لم نكن نرغب في مهاجم يساعدنا الآن فقط، وإنما لأجل المستقبل أيضا، أن يكون قادرا على اللعب مع هاري كين في المستقبل. وكان من الصعب للغاية العثور على مهاجم بهذه الصفات".

وعند سؤاله عن إمكانية التعاقد مع جاريث بيل جناح ريال مدريد، أجاب: "ظننت أنكم ستسألون عن أجويرو أو جابرييل جيسوس، لكنكم تسألون عن بيل. لو أردتم الحديث عن مانشستر سيتي، فأنا هنا. ولو أردتم الحديث عن سوق الانتقالات، فليس لدي ما أضيفه. بصراحة لا أشعر أننا لن نتعاقد مع لاعب آخر حتى نهاية السوق، ولكن طالما كان السوق مفتوحا، فهو مفتوح".

وأتم: "لا أتوقع أي صفقات. السوق مفتوح ولذا أي شيء يمكن أن يحدث، لكني لا أتوقع صفقات. أنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها".

واستقدم توتنام في سوق الانتقالات الشتوية: الجناح الهولندي ستيفن بيرجفين، ولاعب الوسط البرتغالي جيدسون فيرنانديس، والجناح الإنجليزي جاك كلارك قبل أن يعيره إلى كوينز بارك رينجرز.

فيما تخلى السبيرز عن الدنماركي كريستيان إريكسن الذي انتقل إلى إنتر، وأعار داني روز إلى نيوكاسل يونايتد.

ويحتل توتنام المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

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