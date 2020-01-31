مدرب طائرة الزمالك يوضح لـ في الجول المقصود بـ "تهويل انتصارات الأهلي"

شدد حسام عبد العزيز المدير الفني لفريق الزمالك لكرة الطائرة، على احترامه الكامل للأهلي بعد تصريحاته الأخيرة.

وصرّح عبد العزيز لـ FilGoal.com: "أكن احتراما كبيرا للأهلي ولاعبيه وجهازه الفني".

وأوضح المقصود بتصريحاته السابقة: "عندما قلت تهويل لم أكن أقصد مبالغة، بل أن الخوف كان زائدا عن اللزوم".

وأكمل: "أوصيت لاعبيني باللعب دون خوف، وأخبرتهم أننا قادرين على الفوز، هدفت إلى دعم الفريق لأننا في مرحلة إحلال وتجديد، وهدفنا أن نواصل".

وأتم: "لا أقلل من احترام أحد، بل أحترم الجميع، كنت أقصد دعم فريقي قبل المباريات المهمة المقبلة فقط".

ماذا حدث

الزمالك أوقف سلسلة انتصارات الأهلي التي امتدت لـ 102 مباراة متتالية، وتغلب عليه 3-1، ليتصدر الدوري المصري مؤقتا.

ليصرّح عبد العزيز لـ FilGoal.com لاحقا: "أولا في 2017 قبل رحيلي عن قيادة الزمالك، فزت على الأهلي في الكأس والموسم السابق فزت عليه في الدوري وحصدت اللقب".

وشدد "لن أقلل من مجهود أحد، لكن بالنسبة لي كل الأحاديث عن تلك النقطة تهويل زائد".

وأوضح مدرب الزمالك "الأهلي لا يترك أي لاعب لفريق آخر، ويضم من 12 إلى 13 لاعبا بمنتخبات مصر".

وشدد "وبالتالي ما يحدث من إعداد لمنتخب مصر يحدث للأهلي أيضا".

وعن رسالته للاعبي الزمالك قبل المباراة قال: "تحدثت معهم أنت لست أقل من أي لاعب آخر، فقط أبذل مجهود وكافح والمكسب والخسارة في النهاية من عند الله".

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