جنش: هدفنا الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 31 يناير 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش"

أبدى محمود عبد الرحيم جنش سعادته بتعافيه من الإصابة وعودته لقائمة الزمالك من جديد.

الزمالك يحل ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، وجنش تواجد في القائمة المسافرة مع الفريق.

وصرّح جنش خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سعيد للغاية بعودتي للفريق مجددا، ولكن لن أتعجل في العودة للمباريات".

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وأضاف حارس مرمى الزمالك: "الزمالك يضم لاعبين جيدين، هدفنا التتويج بالبطولة، لأننا نادي بطولات ونسعى دوما للمنافسة".

وأتم: "فبراير سيكون شهرا مهما للزمالك، يجب أن نتحدث ونخوضه بتركيز كامل، أعد جماهير الزمالك أن يكون القادم أفضل".

وغاب جنش عن الزمالك منذ إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط في المجموعة الأولى، وضمن تأهله رسميا منذ الجولة الماضية.

ويسعى الزمالك للاستفاقة بعد تعادله 1-1 أمام وادي دجلة في الجولة الماضية من الدوري المصري.

اختر التشكيل المثالي للزمالك أمام بريميرو دي أجوستو

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