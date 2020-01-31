لإحياء إرث موستوفوي.. رسميا – سيلتا يتعاقد مع الروسي سمولوف

أعلن نادي سيلتا فيجو، تعاقده مع الروسي فيدور سمولوف قادما من لوكوموتيف موسكو في سوق الانتقالات الشتوية.

سمولوف سيلعب معارا لـ سيلتا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك سمولوف (29 عاما) في كل مباريات بلاده روسيا بكأس العالم 2018، ويمتلك إجمالا 39 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا.

وخاض المهاجم الروسي 19 مباراة مع لوكوموتيف هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف فقط، واكتفى بصناعة 4 آخرين.

وتعد هذه التجربة هي الثانية لـ سمولوف خارج روسيا، بعد فترة لعبه معارا لـ فينورد روتردام عام 2010.

ليصير سمولوف ثالث صفقات سيلتا الشتوية، بعد انتداب المدافع الكولومبي خيسون موريّو من سامبدوريا، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش من كالياري.

ويحتل سيلتا فيجو المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ولم يسجل طوال 21 جولة سوى 17 هدفا كثاني أضعف هجوم في المسابقة.

ويعد سمولوف ثالث لاعب روسي يرتدي قميص سيلتا تاريخيا، بعد فاليري كاربين، وأليكساندر موستوفوي، والأخير يعد علامة تاريخية في سجلات النادي.

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موستوفوي الذي ارتدى قميص سيلتا بين 1996 و2004، يعد عاشر أكثر اللاعبين تمثيلا لـ سيلتا بواقع 290 مباراة، كما أنه الهداف التاريخي السابع للفريق برصيد 72 هدفا.

ويضم سيلتا في خط هجومه: إياجو أسباس، وجابرييل فيرنانديز، وسانتي مينا.

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