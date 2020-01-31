الصفاقسي لـ في الجول: لم نتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم حسين السيد.. هذا موعد الحسم

الجمعة، 31 يناير 2020 - 00:54

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - حسين السيد

نفى محمد جليل نائب رئيس الصفاقسي التونسي توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي يقضي باستعارة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق.

وقال جليل لـFilGoal.com: "حتى الآن لم نصل لاتفاق نهائي مع الأهلي حول استعارة السيد".

وأردف "صباح يوم الجمعة سيكون هناك جولة جديدة وأخيرة لحسم الأمور".

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وشدد "في حال وصولنا لاتفاق سنعلن عنه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

حسين السيد من ناشئي الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف، ليس بينهم أي مباراة هذا الموسم.

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