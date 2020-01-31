كأس إسبانيا - ميرانديس يفجر مفاجأة ويصعق إشبيلية بثلاثية

حقق ميرانديس مفاجأة مدوية، وأقصى إشبيلية من كأس ملك إسبانيا، بالفوز عليه 3-1 في دور الـ16 للمسابقة على ملعب ميراندا دي إبرو.

ميرانديس فريق القسم الثاني تقدّم مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة السابعة بواسطة البرازيلي ماتيوس.

ماتيوس عاد بنفسه في الدقيقة 30 وأضاف الهدف الثاني للفريق الصغير، ليضع رجال جولين لوبيتيجي في أزمة حقيقية.

فرصة إضافة هدف ثالث سنحت لـ ألفارو بينيا في الدقيقة 54، لكنه أهدر ركلة جزاء بعد تصدي توماس فاشليك حارس مرمى إشبيلية.

إشبيلية لم يستفد من هذا الإهدار، فتلقت شباكه هدفا ثالثا في الدقيقة 85 بواسطة ألفارو ري.

قبل أن يسجل نوليتو هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد فوات الأوان.

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ليصل ميرانديس لربع نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه، بصفته الفريق الوحيد غير الممثل للقسم الأول في هذا الدور بالنسخة الحالية.

ويقود ميرانديس تدريبيا أسطورة أتليتك بلباو أندوني إراولا (37 عاما) الذي كان لاعبا في الفريق الباسكي وقتما أطاح بـ ميرانديس في نصف نهائي نسخة 2012، الإنجاز الأبرز للفريق المنتمي لـ كاستيا وليون في بطولة الكأس.

والتحق ميرانديس بالسباعي: برشلونة، وريال مدريد، وفالنسيا، وبلباو، وفياريال، وغرناطة، وريال سوسيداد في الدور ربع النهائي.

وتقام قرعة الدور المقبل اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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