مرتضى: اللاعبون عليهم "تقدير" النادي وجمهوره واتخذنا إجراءات لإعادة الانضباط

الجمعة، 31 يناير 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن لاعبي الفريق عليهم "تقدير النادي والجماهير".

وتحدث مرتضى عبر قناة ناديه: "اللاعبون حصلوا على كل مستحقاتهم".

وأردف "مثلما قدرهم النادي، عليهم تقدير النادي والجماهير".

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وشدد "وعلى اللاعبين أيضا تقدير الملايين الذين يشجعونهم".

وأكمل، بعد التعادل مع وادي دجلة إيجابيا في الجولة 15 من الدوري: "أخذت قرارات لن أعلن عنها، لإعادة الانضباط للجهاز الفني واللاعبين".

الزمالك حصل على نقطته الـ25 بعد التعادل مع وادي دجلة 1-1، بعد خسارته لـ14 نقطة هذا الموسم.

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