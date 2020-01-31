مرتضى: اللاعبون عليهم "تقدير" النادي وجمهوره واتخذنا إجراءات لإعادة الانضباط

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن لاعبي الفريق عليهم "تقدير النادي والجماهير".

وتحدث مرتضى عبر قناة ناديه: "اللاعبون حصلوا على كل مستحقاتهم".

وأردف "مثلما قدرهم النادي، عليهم تقدير النادي والجماهير".

وشدد "وعلى اللاعبين أيضا تقدير الملايين الذين يشجعونهم".

وأكمل، بعد التعادل مع وادي دجلة إيجابيا في الجولة 15 من الدوري: "أخذت قرارات لن أعلن عنها، لإعادة الانضباط للجهاز الفني واللاعبين".

الزمالك حصل على نقطته الـ25 بعد التعادل مع وادي دجلة 1-1، بعد خسارته لـ14 نقطة هذا الموسم.

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