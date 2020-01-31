كيف سيقضي الأهلي يومه الأول في أم درمان

يخوض الأهلي استعداداته النهائية للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني غدا السبت.

الأهلي يحل ضيفا على ملعب الجوهرة في التاسعة مساء السبت، بالجولة السادسة –الأخيرة- لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتعادل يكفيه لحجز مقعده في ربع نهائي المسابقة القارية التي توج بها 8 مرات.

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وبعد وصول البعثة الأهلاوية إلى أم درمان مساء أمس الخميس، يتناول اللاعبون الإفطار صباحا، قبل أن يتناولون وجبة الغداء في الثانية مساءً.

وتشهد الساعة الرابعة مساءً الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، ويحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، ويتم الاتفاق فيه على الأزياء التي يظهر بها الفريقان في المواجهة.

وتشهد الساعة الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي لـ ريني فايلر مدرب الأهلي مصحوبا بأحد لاعبي الفريق.

قبل أن يتدرب الأهلي في ملعب الجوهرة بالتاسعة مساءً، وهو نفس موعد المباراة بعد 24 ساعة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، ويطارده الهلال والنجم الساحلي التونسي بـ 9 نقاط لكلٍ منهما.

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