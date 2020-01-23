مؤمن زكريا لـ"المكان الذي ننتمي له": أين أنتم؟.. كلام فقط

وجه مؤمن زكريا جناح الأهلي رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب مؤمن زكريا: "دائما نُعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، ولكن عندما لا يكون السبب منك، لا تملك غير المشاهدة".

وأضاف "أين أنتم؟.. كلام فقط، أين الأفعال".

دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال🤝 — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) January 23, 2020

رسالة مؤمن زكريا ليست الأولى من نوعها، فسبق له توجيه رسالة مشابهة في أغسطس من العام الماضي دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى وقتها أيضا.

وأشار مؤمن زكريا وقتها "دائما نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا، لكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة. لا شيء يستمر على حاله ربنا يهدي الجميع. طريقة المعاملة.. فن!! محرد سؤال".

الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 3, 2019

وسافر اللاعب في وقت سابق إلى ألمانيا وخضع لفحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وكافة وظائف الجسم.

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ الـ 17 من شهر ديسمبر من عام 2018.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن دعم مؤمن زكريا و"التكلف بكل مصاريف علاج اللاعب ومنحه كامل حقوقه المالية".

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