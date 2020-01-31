القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها

الجمعة، 31 يناير 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي

وجه عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي رسالة للاعب الفريق صالح جمعة.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "صالح جمعة شأنه شأن كل لاعبي الأهلي، لذلك يستحق الحب والدعم والمؤازرة".

وأضاف "البعض تشعر أن لابد أن (تقرص عليه) لمصلحته لأن بداخله موهبة، وأتمنى أن نرى أشياء جيدة من صالح جمعة في الفترة القادمة".

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وتابع "هناك أخبار تقول أنه مستمر مع الفريق، ويبدو في الأفق أن هناك فرصة عليه أن يغتنمها، فالعمر مثل النتيجة، الورقة التي تقطع لا تعود".

وواصل القيعي رسالته للاعب الأهلي "ستجد نفسك يا صالح، تقدمت فجأة في السن، ولم تحقق شيئا لنفسك، أمامك 3 سنوات مع الأهلي، وتملك أن تحقق شيئا عندما تلتزم وتجتهد وبلياقة جيدة".

وتساءل عدلي القيعي "لماذا تتصور أنه لا يوجد من يريد الاستفادة منك؟".

وأتم عدلي القيعي "مميزات الحياة كلها قادمة، لكن فرصة المشاركة التي تضيع لا تعود، ولاعب بقيمة صالح جمعة (حرام) ألا نراه ملتزما وإيجابيا".

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق، حيث أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة طنطا في الدوري.

وينتظر الأهلي وصول عرض قوي لصالح جمعة خلال الفترة الحالية ليرحل اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وحضر صالح جمعة الفترة الأخيرة تدريبات الأهلي ولكن شارك في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) دون المشاركة في المران الجماعي.

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