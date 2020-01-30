الإنتاج لـ في الجول: الصفاقسي أرسل عرضا لاستعارة باسم مرسي.. ولكن كيف نفرط فيه

أعلن خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي تلقي ناديه عرضا رسميا من الصفاقسي التونسي لضم باسم مرسي على سبيل الإعارة.

باسم مرسي النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

ولكن مهدي قال لـFilGoal.com: "كيف نفرط في باسم مرسي قبل إغلاق القيد بـ24 ساعة".

وشدد "مرسي من أفضل المهاجمين، استمراره معنا يهمنا".

وأتم "لن يرحل باسم مرسي عن الفريق".

ويسعى الصفاقسي لتعويض مهاجمه الراحل فراس شواط الذي انتقل إلى أبها السعودي معارا.

صاحب الـ28 عاما يسجل عودة جيدة إلى الدوري المصري عبر الإنتاج الحربي، الفريق الذي انتقل منه إلى الزمالك قبل موسم تألقه، 2014/2015.

وسجل مرسي هدفين في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.

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