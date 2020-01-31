رغم الفوز الخماسي.. مؤتمر سيتيين: لست راضيا

رغم انتصار فريقه برشلونة بخماسية نظيفة على ليجانيس، أبدى كيكي سيتيين عدم رضاه الكامل عن أداء البلاوجرانا.

برشلونة تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بتفوقه على ضيفه ليجانيس 5-0 في ملعب كامب نو.

وصرّح سيتيين بعد المباراة مبررا العودة لطريقة 4-3-3: "أردنا مواجهتهم بخمسة لاعبين (في خط الوسط)، ظهرنا بشكل مميز للغاية في أول 20 أو 25 دقيقة. صحيح أنهم كانوا قادرين على تشكيل خطورة علينا، لكننا قمنا بالكثير من الأمور المميزة. لست راضيا بالكامل. سجلنا، لكننا فقدنا السيطرة على المباراة وأعطيناهم الكثير من الحياة، توجب أن نسيطر على المباراة حينها".

وعن عدم نجاح الإدارة في جلب مهاجم تعويضا لـ لويس سواريز المصاب: "سأكون هادئا. مخاطر الإصابة لا يمكن السيطرة عليها، وأنا معتاد على العمل مع اللاعبين الذين أملكهم. سنستعيد ديمبيلي الذي سيعود من الإصابة".

وأضاف في حديثه: "علينا تحليل كل مباراة، وطرق اللعب تتبدل كثيرا خلال المباراة".

وشدد سيتيين أن فريقه يحتاج إلى التحسن: "هناك الكثير من الأمور التي علينا تحسينها، لست راضيا بالكامل، فالنتيجة وحدها لا تعنيني، فقد فقدنا الكرة بسرعة وعندما نفقد الكرة تواجهنا المشاكل".

وعن المنافس الذي يفضل مواجهته في الدور المقبل: "ليس لدي تفضيلات بشأن القرعة، أفضّل فقط أن ألعب في ملعبي، ولكن أي منافس سنواجهه بنفس الجدية والقوة".

وأضاف بشأن مواجهة محتملة مع ريال مدريد: "لو أنتجت القرعة كلاسيكو، فسنكون في المستوى".

هل يتدرب برشلونة كثيرا على الضربات الثابتة؟ سيتيين أجاب: "لا نقضي وقتما طويلا في التدرب على الكرات الثابتة على أرض الملعب، بل نفعل ذلك في المحاضرة. تحرك لونجليه كان رائعا في كرة الهدف".

وعن اقتراب عودة عثمان ديمبيلي من العودة للملاعب: "سنحاول الاستفادة بالصورة القصوى من ديمبيلي، إنه يفضل اللعب على الطرف ونتوقع منه مستوى عالٍ في الفترة المقبلة".

المواجهة كانت الأولى تاريخيًا بين برشلونة وليجانيس في منافسات كأس ملك إسبانيا، وشهدت استمرارا لسجل البلاوجرانا المثالي على ملعبه أمام الضيف المدريدي، إذ تغلب عليه 4 مرات من أصل 4 مواجهات على كامب نو في مختلف المسابقات.

كما تلقى خافيير أجيري مدرب ليجانيس هزيمته الثانية أمام برشلونة هذا الموسم، وإجمالا لم ينجح في الانتصار أمامه سوى مرتين من أصل 23 مواجهة، آخرها كمدرب لـ أتليتكو مدريد موسم 2007\2008.

اختر التشكيل المثالي التاريخي لـ برشلونة

اقرأ أيضا

في الجول يكشف خطوتين هامتين من الزمالك في ملف السوبر

"الأهلي في حماية القوات المسلحة السودانية"

الزمالك: فيفا رفض شكوى جروس ضد النادي

"الروج" يسجل حضوره

" حققوا مع حكم مباراة بيراميدز واستعينوا بخبراء الطب النفسي"