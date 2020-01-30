أبو جريشة لـ في الجول: الفوز كان ضروريا.. وبن يوسف لديه الكثير

أشاد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلي بأداء مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي سجل لأول مرة مع الدراويش في الفوز على الإنتاج الحربي 3-2.

وسجل المهاجم التونسي الهدف الثالث للإسماعيلي ليخطف الثلاث نقاط لفريقه.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "فخر الدين بن يوسف مهاجم مميز ولديه خبرات كبيرة وانضمامه سيسهم في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق وظهر ذلك منذ مشاركته فى لقاء الاتحاد بالبطولة العربية".

وعن المباراة، أضاف "المباراة كانت صعبة للغاية فى ظل حجم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون".

واستدرك "لكن الإسماعيلي كان الأفضل فى المباراة واستحق الثلاث نقاط".

وأتم "كان ضروريا حصد الثلاث نقاط من أجل استعادة الانتصارات وعودة الثقة للاعبين خلال المنافسات المحلية".

وارتقى الإسماعيلي للمركز السابع برصيد 21 نقطة متساويا مع الإنتاج الحربي.

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