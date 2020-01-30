وصول الأهلي إلى السودان في حراسة الجيش والشرطة.. وجمهور الأحمر في انتظاره

حرصت قوات الشرطة والجيش السوداني على الوجود في مطار الخرطوم، لتأمين بعثة الأهلي التي وصلت مؤخرا إلى الجار الجنوبي لمواجهة الهلال في الجولة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ورافقت قوات الشرطة والجيش السوداني حافلة فريق الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان.

حرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم، وتدعيمه قبل المواجهة المهمة.

وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والسويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وحرصت جماهير الأهلي في السودان على مطالبة اللاعبين بالفوز بالبطولة الإفريقية واستعادة اللقب الغالي.

واستقبل حسام عيسي، السفير المصري في السودان، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، استقبلوا البعثة، حيث حرص السفير المصري في السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة، التي يرأسها الخطيب حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.

يذكر أن عبدالحفيظ وعدلي سبقا بعثة الأهلي إلى السودان، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها والانتقالات والإقامة وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويوجد الأهلي على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة، ويحتاج الأهلي عدم الخسارة للتأهل إلى الدور التالي.

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