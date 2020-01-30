لجنة الانضباط توقف ميدو وتغرمه

الخميس، 30 يناير 2020 - 20:30

كتب : عاطف شادي

الأهلي - المقاصة - ميدو

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر للمقاصة 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وأتى قرار اللجنة بسبب " طرده خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز للاعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة مستخدما عبارات غير لائقة".

وبالتالي، لن يصبح ميدو قادرا على تدريب فريقه المقبل في أول 3 مباريات.

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وكان ميدو قد تعرض للخسارة السابعة في الدوري هذا الموسم من 14 مباراة، بعد فوز بيراميدز على الفريق الفيومي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرحل عن الفريق.

ويحتل المقاصة المركز 15 في الدوري هذا الموسم بـ12 نقطة.

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