مصدر بـ الاتحاد السكندري لـ في الجول: نجم أسوان ينضم إلينا لمدة 5 مواسم

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري أن الفريق نجح في ضم محمد الصباحي نجم أسوان لمدة 5 مواسم.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سددنا 4 ملايين جنيه لأسوان، بالإضافة لإعارة مروان النجار مدافع الفريق حتى نهاية الموسم".

صاحب الـ25 عاما يقدم موسما رائعا مع الفريق الصعيدي في الدوري.

3 أهداف في 14 مباراة حصيلة الصباحي الذي يلعب في وسط الملعب والجناح.

ويدخل الصباحي على تشكيل متخم يضم أمثال أحمد رفعت وإيمانويل أوكوي ورزاق سيسيه.

ويقدم الاتحاد موسما رائعا رغم خروجه من دور الثمانية للبطولة العربية، ولكنه يحتل المركز الخامس في مسابقة الدوري.

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