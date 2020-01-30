رسميا – ظهير ميلان ينتقل إلى الدوري الهولندي

الخميس، 30 يناير 2020 - 22:24

كتب : زكي السعيد

ريكاردو رودريجيز - أيندهوفن

أعلن نادي ميلان انتقال لاعبه ريكاردو رودريجيز إلى بي إس في أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

رودريجيز (27 عاما) يلعب في ميلان منذ انتقاله إليه قادما من فولفسبورج بصيف 2017 مقابل 15 مليون يورو.

وخاض رودريجيز 93 مباراة مع ميلان، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 آخرين، لكنه فقد فرص المشاركة مع تألق الفرنسي ثيو هيرنانديز على الرواق الأيسر.

اللاعب ذو الأصول التشيلية، يمتلك 67 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، سجل خلالها 8 أهداف.

واضطر أيندهوفن إلى استقدام ظهير أيسر بعد قطع إعارة لاعبه الإسباني توني لاتو الذي عاد إلى فالنسيا وخرج معارا إلى أوساسونا هذا الشهر.

وبات رودريجيز سادس لاعب يغادر ميلان هذا الشتاء، بعد سوسو، وبيبي رينا، وماتيا كالدارا، وفابيو بوريني، وشيشتوف بيونتك.

كما صار خامس سويسري يرتدي قميص أيندهوفن تاريخيًا، بعد جاك رومبرج، وتوني أليمان، ويوان فوجل، ويوان فونلانثين.

ويحتل أيندهوفن المركز الخامس في الدوري الهولندي برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أياكس أمستردام المتصدر.

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