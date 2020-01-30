دربي الأهداف العكسية.. لا منتصر بين الاتحاد وسموحة

هدفان عكسيان كانا حصيلة دربي الإسكندرية بين الاتحاد السكندري وسموحة في ختام الجولة 15 من الدوري المصري.

الاتحاد حصد نقطته الـ26 وصعد للمركز الرابع بشكل مؤقت متخطيا الزمالك الذي لعب أقل منه مباراتين، أما سموحة فصعد للمركز الثامن بـ20 نقطة.

خالد عبد الفتاح مدافع سموحة افتتح هدفي المباراة بطريقة رائعة.. ولكن في مرماه.

مقابلة لعرضية في الدقيقة 12 بباطن القدم على الطائر سكنت شباك الهاني سليمان معلنة الهدف الأول في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 63، سجل سموحة هدف التعادل بعد كرة ركنية أمسك بها عماد السيد لكنها دخلت شباكه بغرابة شديدة معلنة تعادل فريق المدرب حمادة صدقي.

وألغى الحكم هدفا لسموحة في الدقيقة 46 بداع تسلل ماجيت ديوب.

سموحة فشل في تحقيق الانتصار الخامس على حساب الاتحاد السكندري، فيما حكم التعادل المواجهة السكندرية الخالصة للمرة السابعة.

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