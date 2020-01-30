فخر الدين بن يوسف: هدفي ضد الإنتاج دافع كبير.. لاعبو الإسماعيلي أصبحوا مثل عائلتي

الخميس، 30 يناير 2020 - 21:21

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

قال فخر الدين بن يوسف نجم الإسماعيلي إن هدفه ضد الإنتاج الحربي والذي حسم به الفريق الفوز 3-2، دافع كبير لمواصلة مشواره الذي يبدأ مع الدراويش.

وتحدث فخر الدين بن يوسف للصحفيين: "مهمتي الأساسية تتمثل في تسجيل الأهداف، والمشاركة في قيادة الفريق للانتصارات".

وأردف "هذا الهدف دافع كبير لي، وجاء في وقته ليرفع من معنوياتي".

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وشدد "ترحيب لاعبي الفريق بي ومساندتي، جعلهم مثل عائلتي وساعد على سرعة الاندماج مع الفريق".

وأتم بن يوسف "شكرا للجماهير، أرى مساندتهم لي وللاعبين وهذه مساعدة كبيرة للفريق".

حقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسماعيلية، بالجولة 15 من الدوري المصري.

محمد هاشم، وباهر المحمدي، وفخر الدين بن يوسف سجلوا أهداف الإسماعيلي، فيما سجل معاذ الحناوي، ومحمد رجب هدفي الإنتاج الحربي.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 21 نقطة في المركز السادس.

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