"تفعيل الخطة فالنسيا".. نجم "لا كاسا دي بابل" يقدّم فلورينزي

انتقل أليساندرو فلورينزي لاعب روما إلى فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأعلن فالنسيا عن صفقته على طريقة المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

إنريكي أرسي الذي يلعب دور "أرتورو رومان" في المسلسل، والمعروف بتشجيع فالنسيا، شارك في الإعلان عن الصفقة عبر حساب النادي على تويتر مع عبارة "تفعيل الخطة فالنسيا".

فلورينزي (28 عاما) يلعب في الفئات العمرية المختلفة لـ روما منذ 2002، تخللتها فترة إعارة قصيرة لـ كروتوني موسم 2011\2012.

وخاض فلورينزي إجمالا 280 مباراة مع روما، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 32 آخرين.

ويعاني فالنسيا من أزمة في مركز الظهير الأيمن بإصابة كريستيانو باتشيني بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم.

ويحتل فالنسيا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ويواجه أتالانتا الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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