"خيانة لـ فالنسيا".. رسميا - ألكاسير يعود إلى الدوري الإسباني

الخميس، 30 يناير 2020 - 20:06

كتب : زكي السعيد

باكو ألكاسير - فياريال

انتقل باكو ألكاسير من صفوف بوروسيا دورتموند إلى فياريال، ليعود إلى الملاعب الإسبانية.

فياريال ذكر عبر موقعه الرسمي أن ألكاسير سيكون لاعبا لفريق الغواصات الصفراء لمدة 5 مواسم ونصف.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الصفقة كلفت فياريال 23 مليون يورو، لتكون الصفقة القياسية في تاريخ النادي، متجاوزة مبلغ استقدام جيرارد مورينو من إسبانيول مقابل 20 مليون يورو.

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وحضر ألكاسير لتعويض رحيل الكاميروني كارل توكو إيكامبي الذي انتقل إلى ليون الفرنسي.

المهاجم الدولي الإسباني لعب في دورتموند منذ صيف 2018، كمعار من برشلونة، قبل أن ينتقل بشكل نهائي في الصيف التالي مقابل 21 مليون يورو.

ليخوض ألكاسير 47 مباراة مع دورتموند، سجل فيها 26 هدفا، وصنع 4 أهداف.

لكن وصول إرلينج هالاند لملعب سيجنال إيدونا بارك فتح الباب أمام مغادرة ألكاسير.

وبدأ ألكاسير مسيرته مع فالنسيا، وارتبط اسمه بالعودة إليه في الأيام الماضية لتعويض الرحيل المحتمل لـ رودريجو مورينو صوب برشلونة.

ومع تحطم صفقة رودريجو، صرف فالنسيا النظر عن استقدام ألكاسير، لينتقل إلى جيرانهم في المدينة.

ويمتلك ألكاسير (26 عاما) 19 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول، سجل خلالها 12 هدفا.

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