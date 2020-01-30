انتهت مغامرة ميلان سريعا.. رسميا - بيونتك إلى الدوري الألماني

انتقل شيشتوف بيونتك من ميلان إلى هيرتا برلين في صفقة الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب تحوّل إلى فريق العاصمة الألماني مقابل 27 مليون يورو وفقا لشبكة سكاي إيطاليا، بالإضافة إلى متغيرات.

بيونتك (24 عاما) لعب في ميلان لمدة عام منذ انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من جنوى مقابل 38 مليون يورو.

ورغم بدايته الصاروخية وتسجيله 11 هدفا في أول نصف موسم، إلا أن مستويات اللاعب تراجعت في الموسم الحالي ليكتفي بتسجيل 5 أهداف مع الروسونيري.

ومع انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق الإيطالي، اضطر بيونتك إلى مغادرة النادي بحثا عن المزيد من الدقائق.

المهاجم الدولي البولندي يمتلك 10 مباريات مع بلاده، سجل خلالها 5 أهداف.

ويعد بيونتك الصفقة الشتوية الثالثة لـ هيرتا الذي يقوده يورجن كلينسمان، بعد: لوكاس توسارت من أوليمبيك ليون، وسانتياجو أسكاسيبار من شتوتجارت.

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