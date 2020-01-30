رئيس الهلال يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي بمكافآت "غير مسبوقة"

وعد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني لاعبي الفريق بمكافآت مالية ضخمة في حالة تحقيق الفوز على الأهلي.

ويلتقي الهلال بضيفه الأهلي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "السودان اليوم" أن رئيس نادي الهلال فجر مفاجأة من العيار الثقيل للاعبي الهلال خلال مران أمس الأربعاء.

ووعد الكاردينال لاعبيه بمكافآت غير مسبوقة على مستوى الاندية في حال الفوز على الأهلي.

ويكفي الأهلي التعادل في واجهته للهلال ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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