قائمة برشلونة - ظهور ميسي في الكأس أمام ليجانيس

الخميس، 30 يناير 2020 - 17:47

كتب : زكي السعيد

ليونيل ميسي - برشلونة

يظهر ليونيل ميسي في قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

كيكي سيتيين مدرب برشلونة أعلن قائمة تضم 18 لاعبا، وشهدت ضم ميسي للمرة الأولى في الكأس هذا الموسم.

فيما يغيب نيتو حارس مرمى البرازيل للإصابة، ويبتعد ريكي بويج لأسباب فنية عن المواجهة التي تقام على ملعب كامب نو مساء اليوم الخميس.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – أرتور ميلو – آليكس كويّادو – أرتورو فيدال – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

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