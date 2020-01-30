مران الزمالك – انتظام الونش.. وتعليمات خاصة من طبيب الفريق

الخميس، 30 يناير 2020 - 16:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

وادي دجلة - الزمالك

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم اليوم الخميس، استعدادا لمباراة بريميرو دي أوجوستو في دوري أبطال إفريقيا.

محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، انتظم في المران بعد غيابه أمس الأربعاء بسبب الإصابة بكدمة في الكاحل.

بدأ ألمران الفريق بفترة إحماء بالجري لمدة خمس دقائق، بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالفريق.

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من جهة أخرى، خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فقرة فنية عبارة عن ثنائيات بين اللاعبين للعب الكرة من لمسة واحدة مرة بالقدم وأخرى بالرأس.

محمد أسامة طبيب الفريق، استخدم رش لأقدام وأذرع اللاعبين للوقاية من لدغات البعوض داخل الملعب، للوقاية من لدغات البعوض داخل الملعب.

وأخيرا، أصدر كاريترون أوامره للاعبين بتناول كميات من المياه عقب كل فقرة من التدريبات بسبب ارتفاع الحرارة داخل الملعب.

وكان الجهاز الطبي قد اصطحب كميات من المياه والعصائر لتفادي الحرارة والرطوبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ضمن التأهل سلفا إلى ربع النهائي البطولة، فيما ضمن مازيمبي صدارة المجموعة.

اختر تشكيل الزمالك المناسبة في وجهة نظرك للقاء بريميرو دي أوجوستو.

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