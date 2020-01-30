نادر شوقي: هدرسفيلد بدأ تسويق رمضان صبحي.. ثمنه حاليا 10 ملايين استرليني

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد تاون، إن سعر اللاعب الشاب قفز كثيرا في سوق الانتقالات.

وبسؤاله عن إمكانية استمرار رمضان بصفوف الأهلي، رد نادر شوقي "هذا سؤال مبكر، ولكن هل يمكن لناد في مصر أن يدفع 200 مليون جنيه لضم لاعب".

وأضاف شوقي عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لقد انتقل رمضان إلى ستوك سيتي قبل 4 أعوام مقابل 5.6 ملايين جنيه استرليني، وحاليا سعره لن يكون أقل من 10 ملايين استرليني".

وتابع "كل ناد حر في شراء ما يريد.. 10 ملايين رقم عادي جدا في أوروبا، لكن في مصر الأمر مختلف".

وكشف "علمت أن هدرسفيلد بدأ تسويق رمضان صبحي".

وعن وجهة لاعب الأهلي القادمة، رد نادر شوقي "أي ناد يقدر الموهبة، هذا وقت اللعب وليس الركن أو اكتساب الخبرات، لقد تقدم رمضان في السن ونضج".

وأتم شوقي تصريحاته "رمضان صبحي الأعلى سعرا في سوق الإعلانات لاعتبارات عديدة منها السن والواجهة والبطولات والنادي والجاذبية".

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