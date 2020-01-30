سلة - الأهلي يعتذر عن عدم إعارة ثريا محمد إلى سبورتنج بسبب كأس مصر

اعتذر الأهلي عن عدم إعارة ثريا محمد لاعب سيدات السلة إلى فريق سبورتنج خلال شهر فبراير بسبب رفض الجزيرة تأجيل مباراته أمام الأهلي في كأس مصر.

وكان الأهلي قد وافق على إعارة ثريا إلى سبورتنج في الفترة من 2 إلى 12 فبراير للمشاركة مع النادي السكندري في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

ويمثل سبورتنج مصر في دورة الألعاب العربية للسيدات في نسختها الخامسة وكان النادي السكندري قد أبدى رغبته في تدعيم صفوفه بثريا محمد من الأهلي.

ورفض نادي الجزيرة تأجيل مباراته أمام الأهلي في كأس مصر والمقرر إقامتها خلال وقت دورة الألعاب العربية.

وكان الجزيرة قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على الشمس لمواجهة الأهلي في مباراة قوية منتظرة تقام في الأسبوع الأول من فبراير.

وأبلغ الأهلي اعتذاره لنادي سبورتنج بعد قرار الجزيرة برغبته في إقامة المباراة في موعدها.

وتعتبر ثريا محمد الملقبة بـ "كليوباترا كرة السلة" أحد أبرز اللاعبات المصريات العام الماضي وحققت لقب هداف إفريقيا في مسابقتي 3×3 والسلة بنظامها الطبيعي.

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