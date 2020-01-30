تنس - دجوكوفيتش يهزم فيدرير ويتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز على روجر فيدرير بثلاث مجموعات دون رد.

وينتظر دجوكوفيتش الفائز من دومينيم ثيم وألكسندر زفيريف من أجل مواجهته في نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وبدأ السويسري فيدرير صاحب الـ 6 ألقاب من أستراليا المفتوحة المباراة بقوة وتقدم بـ 4 أشواط مقابل شوط واحد.

لكن نجح دجوكوفيتش في العودة مجددا وحسم المجموعة 7-6 بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.

ولم يجد دجوكوفيتش صعوبة كبيرة لحسم المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-4 و6-3.

ويدافع دجوكوفيتش عن لقب بعد أن حسمه العام الماضي على حساب الإسباني رافائيل نادال.

ويعتبر دجوكوفيتش الأكثر تتويجا بلقب أستراليا المفتوحة برصيد ألقاب.

وعلى جانب السيدات نجحت جابرين موجوروزا في التأهل للنهائي بالفوز بمجموعتين دون رد على الرومانية سيمون هاليب.

وكانت قد تأهلت صوفيا كينين إلى النهائي بالفوز على أشلي بارتي بنفس النتيجة.

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