أثقال - بعد تتويجه بذهبية العالم.. بن هنية لـ في الجول: أحلم بالتتويج الأولمبي وهذه رسالتي لمحمد إيهاب

توج كارم بن هنية الرباع التونسي بذهبيتين وفضية في مسابقة وزن 73 كجم بمنافسات كأس العالم لرفع الأثقال، والمقامة بالعاصمة الإيطالية روما حتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بن هنية حصل على ذهبية المجموع بـ 333 كجم، بعد أن تحصل على فضية الخطف بـ 149 كجم وذهبية النتر بـ 184 كجم، ليزيد من أمال بلاده في التتويج بميدالية أولمبية.

وقال كارم في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "التتويج العالمي مجرد خطوة على الطريق للحلم الأكبر وهو الصعود على المنصة الأولمبية، كأس العالم هي بطولة مؤهلة لطوكيو، وتشارك بها معظم دول العالم من أجل تجميع عدد أكبر من النقاط للمشاركة بالأولمبياد".

وأضاف "التتويج بالذهب لم يكن بالأمر السهل، خضت العديد من المعسكرات في تونس، وخضعنا لتدريبات شاقة. الأمر سيختلف تماما قبل المشاركة بالدورة الأولمبية إذ أن الدولة تتدخل بصورة أكبر من خلال الدعم المالي والمعنوي لتهيئة جميع المشاركين للوصول إلى أفضل النتائج، عن طريق إقامة المعسكرات الخارجية والتنافس مع أفضل المستويات العالمية".

وحول خطته الاستعدادية لطوكيو، أجاب "سأبدأ في التدرب بعد العودة من روما مع المصري خالد قرني المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي. سنقوم بمعسكرات خارجية في تركيا، أذربيجان وكازاخستان كما إننا سنقوم بمعسكر في طوكيو قبل بداية المنافسات الرسمية، وسنسعى خلالها للوصول إلى أعلى فورمة ومستوى في يوم العرس الأولمبي الذي ينتظره الجميع".

وستغيب رفع الأثقال المصرية عن التواجد في المحفل الأولمبي، بعد تأكيد محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قرار الاتحاد الدولي للعبة إيقاف الاتحاد المحلي لمدة عامين بسبب المنشطات.

وعن رأيه في هذا القرار، أفاد "أشعر بالحزن الشديد على الرياضيين الذي ضاع مستقبلهم بسبب هذا الإيقاف وأقولها صريحة، فعلها المسئولون ودفع ثمنها اللاعبون".

وحصد بن هنية ذهبية وزن 73 كجم في منافسات البطولة الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت بمصر أبريل الماضي، وفاز بها أيضا بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب أغسطس 2019.

ووجه بطل إفريقيا رسالة للرباع المصري محمد إيهاب صاحب برونزية ريو دي جانيرو، وقال "إيهاب اسم غني عن التعريف، وهو بطل من قبل واليوم والمستقبل. ما زال عنده في روحه الكثير كرياضي لكن عقوبة مصر جعلت مسيرته كلاعب تتوقف وحرمته المشاركة بالأولمبياد، لكنه يملك الكثير وكما كان له تاريخ حافل بالنجاحات والبطولات كلاعب يستطيع أن يفعل مثلها وأكثر وهو مدرب".

واختتم اللاعب تصريحاته "أحلامي هي الصعود على منصة التتويج الأولمبي منذ الصغر، أفعل كل ما أستطيع من أجل الوصول وتحقيق هذا الحلم، أتمرن بكل جدية واستمع لنصائح مدربي، فقط يتبقى توفيق الله، إذا أراد لي التتويج بميدالية في طوكيو بالطبع سيحدث".

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم السابق محمد ايهاب وزن 77 كجم وسارة سمير وزن 69 كجم.

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