مؤتمر سيتيين: جئت من المزرعة وجدت العمل في برشلونة أسهل مما توقعت.. وفيدال لن يرحل

رغم البداية المتعثرة، يجد كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة العمل في النادي الكتالوني أسهل مما توقع قبل المهمة.

وقاد سيتيين برشلونة 3 مباريات حتى الآن، فاز بصعوبة على غرناطة 1-0 في الليجا و2-1 على إيبيزا في كأس الملك، وخسر من فالنسيا 2-0 في الليجا.

ويلعب برشلونة غدا الخميس ضد ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك.

وقال سيتيين في المؤتمر الصحفي للمباراة: "التحكم في إيقاع المباراة هو هدفنا الرئيسي وسنأخذ زمام المبادرة، ونحاول تجنب استقبال أهداف من الهجمات المرتدة".

وواصل "مثل كل المباريات لن تكون مواجهة ليجانيس سهلة لأن ليس لديهم شيئا ليخسروه وسيلعبون بهدوء، أما نحن فالأمر أكثر أهمية لنا لأننا نريد التتويج".

وعن العمل في برشلونة، أضاف "أعتقد أنني وجدت المهمة أسهل مما كنت أتوقع لأنني تحدثث مع النادي عن العديد من الأمور قبل القدوم".

وأكمل "هناك أشياء يجب تحسينها لكن يسعدني رؤية قدرة اللاعبين على فهم الأمور سريعا، وما يحدث طبيعي والنتائج ستكون في الملعب".

وانتقل سيتيين للحديث عن مساعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد في ظل غياب لويس سواريز لمدة 4 شهور.

وصرح "أنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها، ولكن لا يمكنني نفي أن التعاقد مع مهاجم جديد سيكون رائعا".

وتابع "إذا لم يحدث ذلك، سأستمر سعيدا باللاعبين الموجودين، فأنا جئت من المزرعة واعتدت على العمل مع المتاح".

ولم يغلق سيتيين الباب أمام رحيل لاعبين من برشلونة قبل نهاية يناير.

وأوضح "هذه القرارات تخص النادي، وتكون من أجل مصلحة الجميع ولكن لن يرحل أي لاعب لا يرغب في الرحيل".

وبسؤاله عن رحيل أرتورو فيدال، قال: "في العادي أتحدث مع اللاعبين، ولكن إجابتي على هذا السؤال هي لا لن يرحل".

اقرأ أيضا

خبر في الجول – إجراءات طبية في الأهلي

أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال

الصفقة الشتوية الأولى ليونايتد

مدافع أرسنال الجديد يمدح صلاح وماني

إيفرتون يرفض 100 مليون يورو من برشلونة