تشكيل ريال مدريد – يوفيتش يقود الهجوم وجيمس أساسي ضد سرقسطة

يقود لوكا يوفيتش هجوم ريال مدريد ضد ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس الملك الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سرقسطة مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من الكأس قبل 3 أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الليجا.

ويشارك جيمس رودريجيز في خط الوسط مع توني كروس وفيدي فالفيردي.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني كارباخال – سيرخيو راموس – رفائيل فاران - مارسيلو

خط الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينسيوس جونيور

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