وزير الرياضة يطمئن على استعدادات مواجهة الأهلي والهلال السوداني

تواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسام عيسى سفير مصر بالسودان، للاطمئنان على سير الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة التي ستجرى بين الأهلي والهلال السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفى ذات السياق تواصل وزير الرياضة مع نظيرته السودانية أمس التي أكدت مدى حرص الجانب السوداني على حسن استضافة النادي الأهلي وجميع الأندية المصرية خلال تواجدها ببلدهم الشقيق السودان انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين والشعبين المصري والسوداني.

وفى سياق متصل أجرى أشرف صبحي عدة اتصالات مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بتواجد بعثة النادي الأهلي بالسودان.

واستعرض الاتصال الأوضاع المتخذة من قبل الجانب السوداني بالتنسيق مع الخارجية المصرية وسفارة مصر بالسودان بشأن جميع المتطلبات والاحتياجات التي ستخرج بالمباراة بما يليق بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والسودان.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن الجانب السوداني حريص على خروج المباراة في أبهى صورة لها بعيداً عن أي شكل من أشكال التعصب، وبصورة حضارية تؤكد مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان على مستوى جميع المجالات، مشيراً إلى علاقات الإخوة والمحبة التي تربط الشعبين الشقيقين المصري السوداني، وحسن الاستضافة والترحاب التي يلمسها المصريون عند زيارتهم للسودان.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه حريص على متابعة أحوال كافة البعثات الرياضية المصرية التي تشارك في منافسات خارجية سواءً أندية أو اتحادات وفى مقدمة ذلك المنتخبات، مشيرا إلى أنه سيتابع بشكل مستمر بعثة النادي الأهلي لدى وصولها للسودان.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر غد الخميس إلى السودان استعداداً لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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