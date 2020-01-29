سكاي: محاولات متأخرة من أرسنال لضم سواريس

يحاول أرسنال في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية دعم خط دفاعه مرة أخرى.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن أرسنال سيحاول في الوقت القليل المتبقي على غلق باب الانتقالات، التعاقد مع سيدريك سواريس ظهير أيمن ساوثامبتون ومنتخب البرتغال.

ويعتمد أرسنال في رغبته لضم اللاعب البرتغالي على اقتراب تعاقده مع ساوثامبتون من النهاية.

وينتهي تعاقد سواريس مع ساوثامبتون بنهاية الموسم الحالي.

وانضم البالغ من العمر 28 عاما لصفوف ساوثامبتون في 2015 قادما من سبورتنج لشبونة، وشارك مع منتخب البرتغال في الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016.

وخرج سواريس للإعارة لصفوف إنتر ميلان في يناير الماضي قبل أن يعود مرة أخرى للنادي الإنجليزي.

وفي حالة إتمام التعاقد مع سواريس سيكون الصفقة الدفاعية الثانية لأرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي.

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