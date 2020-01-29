كرة يد - الطيار لـ في الجول: تحقيق اللقب في تونس سيتذكره الجميع.. أحلم بالاحتراف

كشف محمد عصام الطيار حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر لرجال كرة اليد عن كواليس ليلة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في مواجهة المنتخب التونسي.

الفراعنة قهروا نسور قرطاج بالصالة الرياضية لملعب رادس وسط جماهيرهم وتغلبوا عليهم 22-27، ونجحوا في خطف بطاقة التأهل المباشرة لأولمبياد طوكيو الصيف القادم، ورفعوا رصيدهم لّلقب السابع في تاريخهم.

وقال الطيار في حديث خاص مع Filgoal.com: "ليلة المباراة كانت صعبة على الجميع، ونجح جارسيا باروندو المدير الفني في تجهيزنا نفسيا للمبرااة بصورة رائعة".

وتابع "الجهاز الفني أعد لقطات فيديو لكل لاعبي تونس ويمكن القول إنها كانت ليلة فنية بحتة لا حديث خلالها سوى عن الخطة التي سنخوض بها اللقاء، وكان لهذا الأمر مردود رائع لعدم التفكير أو التركيز مع الحضور الجماهيري المتوقع".

وعن أحداث الشغب التي شهدتها نهاية المباراة بإلقاء الزجاجات على لاعبي مصر قال الطيار: "تعاملنا مع الحضور الجماهيري بنوع من الذكاء والخبرة رغم وجود عدد من اللاعبين صغر السن".

وأضاف "نجح اللاعبون الكبار من نقل خبراتهم للاعبين للتعامل مع الموقف من أجل إخراج كل المهارات خلال المواجهة".

منافسة حراس المرمى:

وبالحديث عن التنافس في مركز حراسة المرمى قال الطيار: "أمثل مع الثنائي كريم هنداوي ومحمد علي مثلث حماية عرين المنتخب المصري، العلاقة جيدة بيننا وكل شخص يعلم دوره ويقوم به على أكمل وجه".

وأوضح "كما أن فينيو لوسرت مدرب حراس المرمى والمتواجد معنا منذ بطولة العالم الأخيرة كان له دور كبير في تأهيلنا والمستوى الذي ظهرنا عليه طوال البطولة، بالإضافة للروح الطيبة بيننا والمنافسة الشريفة لحماية مرمى مصر".

وحول أهمية هذا اللقب والذي يعتبر الأول له مع منتخب الرجال، أجاب "إحساس رائع لا يوصف بلقب غالي، سيتذكره الجميع طويلا لحصولنا عليه من قلب تونس".

وشدد "لمدة 10 سنوات ومنذ 2010 والجميع لا ينسى تحقيق نسور قرطاج اللقب في القاهرة، كما إنه مؤهل للإولمبياد والذي كان من ضمن أحلامي منذ ممارسة كرة اليد وهو شرف لأي لاعب أن يشارك في هذا المحفل الكبير. وأتمنى ألا تكون الأخيرة".

وتابع "الفوز بهذه البطولة وبتلك الطريقة هو تاريخ سأتذكره طوال حياتي".

الطموحات:

وأخيرا بالانتقال للحديث عن طموحاته المقبل قال الطيار: "أحلامي وطموحاتي مع كرة اليد لا حدود لها، وأسعى للخروج من دائرة اللاعب المحلي إلى المستوى العالمي".

وشدد "الاحتراف هو حلمي القادم وتلقيت بعض العروض ولكني لم استقر حتى الآن على أيا منها. أن أكون حارس مرمى مصنف عالميا هو ما أعمل وأجتهد للوصول إليه وهو ليس بالأمر الصعب على أي لاعب مصري وأثبتنا ذلك في كل المشاركات الدولية التي تواجدنا بها".

وواصل "أحلم أيضا بالوصول للمربع الذهبي ببطولة العالم القادمة في مصر، لأننا نملك جيل رائع من اللاعبين قادر على ذلك، والجميع شاهد إننا تغلبنا على البرتغال التي ظهرت بصورة جيدة في بطولة أوروبا الأخيرة".

وأتم تصريحاته "أتمنى من الجمهور المصري مساندتنا وتشجعينا دائما لأننا لا نقل عن نجوم أي رياضة أخرى ولنا الحق في أن يتعرف علينا الجميع وأن يسلط الإعلام مزيد من الضوء علينا. كرة اليد المصرية حاليا في أزهى عصورها ونحقق نتائج يمكن القول إنها أفضل مما تحققه كرة القدم، ونستحق أن ينظر لنا الجميع كنجوم".

وتأهلت 6 منتخبات للمشاركة في مسابقة كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 وهي اليابان صاحب الأرض، الدنمارك بطل العالم، إسبانيا بطل أوروبا في نسختها الأخيرة، الأرجنتين صاحبة ذهبية كرة اليد بدورة الألعاب الأمريكية 2019، البحرين المتأهل من التصفيات الأسيوية التي أقيمت بالدوحة، بالإضافة لمصر المتوجة مؤخرا ببطولة إفريقيا لكرة اليد.

ويتبقى 6 منتخبات أخرى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد خوض الملحق العالمي في أبريل المقبل.

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