تغريم صالح جمعة بعد غيابه عن تدريبات الأربعاء

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي توقيع غرامة مالية على صالح جمعة لاعب الفريق وفقا للائحة.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وتغيب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي ظهر اليوم الاربعاء دون إذن من الجهاز الفني.

وعلم FilGoal.com أن عبد الحفيظ قرر توقيع غرامة مالية على صالح جمعة وفقا للائحة النادي.

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق بعد إعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب أحد مباريات الأهلي في الدوري.

وينتظر الأهلي وصول عرض قوي لصالح جمعة خلال الفترة الحالية ليرحل اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية.

وحضر صالح جمعة الفترة الأخيرة تدريبات الأهلي ولكن شارك في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) دون المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي للسفر غدا الخميس إلى السودان للمواجهة المرتقبة أمام الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بينما النجم والهلال في المركزين الثاني والثالث بـ 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

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