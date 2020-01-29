تقرير إيطالي: لا لـ توتنام.. مهاجم ميلان إلى هيرتا برلين

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 20:25

كتب : FilGoal

بيونتك يحتفل بهدف بولندا في النمسا

تطور مفاجئ في صفقة شيشتوف بيونتك مهاجم ميلان، حيث صار قريبا جدا من الانتقال إلى هيرتا برلين الألماني.

يأتي ذلك رغم اهتمام توتنام هوتسبير بالمهاجم البولندي، إلا أنه بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، فإن ميلان خير بيعه بمبلغ قدر بـ27 مليون يورو نهائيا بدلا من إعارته إلى توتنام.

وبالتالي، من المنتظر أن ينضم بيونتك لهيرتا برلين في الساعات القليلة المقبلة.

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اللاعب المنتقل إلى ميلان من جنوى في الشتاء الماضي كان هدافا للروسونيري في الموسم الماضي، سجل في هذا الموسم 5 أهداف في 20 مباراة.

صاحب الـ24 عاما سجل 5 مرات بقميص المنتخب البولندي في 10 مواجهات، فيما يعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للهداف روبرت ليفاندوفسكي.

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