مران الزمالك في أنجولا - كارتيرون يشارك في الإحماء.. وتدريبات قوية للحراس

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى لوضع برنامج الإعداد لمواجهة بيريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيريميرو دي أجوستو في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وقبل المران أكد كارتيرون للاعبي الزمالك على ضرورة تقديم مستوى مميز في المباراة، وذلك رغم تأهل الفريق لدور الـ8.

على جانب آخر خاض ثلاثي حراس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وشارك كارتيرون بنفسه في تدريبات اللاعبين وحرص على الركض لمدة 15 دقيقة.

ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين أشرف بنفسه على واحدة منها، والأخرى أشرف عليها سامي الشيشيني للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة.

وضمن الزمالك التأهل لدور الـ8 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونغولي.

ووصل الزمالك إلى أنجولا قبل ساعات بعدما سافر مباشرة عقب مواجهة وادي دجلة في الدوري المصري التي انتهت بالتعادل 1-1.

اقرأ أيضا

تغريم صالح جمعة

توتي: لم أتخيل تتويج صلاح بدوري أبطال أوروبا

أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لنهائي كأس الرابطة

كرة يد - الطيار لـ في الجول: تحقيق اللقب في تونس سيتذكره الجميع

الروماني شبيه سيميوني صاحب معجزة خيتافي