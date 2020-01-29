عبد المنصف: دجلة لا يخشى أحدا مع تاكيس.. وأسعى لتجاوز جيجز وتوتي

أشاد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بأداء فريقه في مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل 1-1، في بطولة الدوري، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار للملاعب لفترة أطول.

وصرح عبد المنصف عبر إذاعة الشباب والرياضة "أداؤنا لم يتغير، نلعب بنفس الطريقة والمستوى أمام كل الأندية، فاللعب أمام الأندية الكبيرة يساعدنا أكثر، لوجود مساحات، لأن الزمالك سيضغط علينا ولن يلجأ للدفاع".

وأضاف "خلقنا عدة فرص، وعابنا عدم التركيز في إنهاء الهجمة، وكان ممكنا أن نخطف النقاط الثلاث، فالزمالك تأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال، وحقق 3 انتصارات متتالية في الدوري، لذا الفوز عليه كان بمثابة دفعة قوية لنا".

وواصل الحارس المخضرم "دجلة (كواليتي) مختلف عن باقي الأندية، طريقتنا تحتاج للصبر لأن بها أخطاء، نتائجنا في آخر 4 جولات مميزة ونبني عليها للفترة القادمة، نعم كنا متأخرين في جدول الدوري، ومهددين بالهبوط، لكن لدينا ثقة في الأداء ونوعية اللاعبين رغم صغر سنهم وقلة خبراتهم".

واستطرد "من الممكن أن نفوز في 4 مباريات ببداية المشوار بفرصتين أو هجمة مرتدة، لكن لن نستمر، من الممكن أن نتعطل، ولكن لا يساورنا القلق، عندما نصل لمرحلة معينة واستقرار في النتائج لن نتنازل عنها".

وشدد "لم نقلق رغم تراجع النتائج، جرأة المدير الفني تاكيس واللاعبين، تجعلنا لا نخاف أحدا، ولا ننظر تحت أقدامنا".

وبسؤاله عن إمكانية الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، رد محمد عبد المنصف "لا أركز مع الأرقام القياسية، طالما قادر على الأداء والجسد يستقبل إشارات المخ، سوف أستمر، وما دون ذلك سوف أنسحب بدون عند، هذا ما أعمل عليه".

وختم تصريحاته "وارد أن أتواجد بالموسم المقبل وألعب 25 موسما متتاليا في بطولة الدوري، وتجاوز ما حققه رايان جيجز بالدوري الإنجليزي أو توتي بالدوري الإيطالي.. هذه أرقام مصرية تسجل بالاتحاد الدولي، ولن تنسب لي فقط".

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