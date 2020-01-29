رئيس الإسماعيلي: التعديل في لائحة البطولة العربية لتتناسب مع المنافسة على اللقب

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 16:27

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تغيير لائحة البطولة العربية وزيادة قيمتها المالية للتناسب مع منافسة الفريق على اللقب.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد تخطي الاتحاد السكندري في ربع النهائي.

وقال عثمان في تصريحات للصحفيين: "وافقنا على تغيير اللائحة لتتناسب مع وصول الفريق لنصف النهائي والرغبة في مواصلة الانتصارات للمنافسة على اللقب".

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وأضاف رئيس الإسماعيلي "سعيد بالمشوار الإيجابي للفريق في البطولة العربية وأتمنى نقل تلك الروح والانتصارات لبطولة الدوري".

وشدد "هدفنا تغيير مكانة الفريق في الدوري لأنها لا تتناسب مع وضع واسم النادي الكبير".

وأتم عثمان "نلبي احتياجات الفريق وما يطلبه المدير الفني لتحقيق أهدافنا سواء في الدوري أو البطولة العربية".

وكانت إدارة الإسماعيلي قد قررت صرف مكافأة الصعود إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية وذلك بعد تغيير اللائحة وزيادة القيمة المالية.

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