قائمة الإسماعيلي - عودة مدبولي استعدادا لمواجهة الإنتاج

استقر ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي على ضم أحمد مدبولي لقائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الخميس.

واستمر تواجد الوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف المتوقع مشاركته للمباراة الأولى له في الدوري المصري.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي

الدفاع: باهر المحمدي - إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي الجمل- أسامة إبراهيم - محمود البدري - محمد هاشم.

الوسط: أحمد مدبولي - محمود دونجا - محمد بيومي - محمد مخلوف - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - وجيه عبد الحكيم - محمد الشامي - بينسون شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 14 مباراة بينما الإنتاج الحربي يحل سادسا برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا

كوكا يرحل عن براجا

كيف وصفت صحف إنجلترا تألق تريزيجيه

الروماني شبيه سيميوني صاحب معجزة خيتافي

عمار حمدي: فايلر لم يقدم لي ضمانات كافية لأبقى في الأهلي

برونو فيرنانديز يعلق على مفاوضات يونايتد

هجوم على منزل نائب رئيس يونايتد